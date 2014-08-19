В РНБО спростовують інформацію із соцмереж про значні втрати серед військових у зоні АТО



Як передає кореспондент УНІАН, про це Лисенко заявив сьогодні на брифінгу.

“Ці дані не є правильними. Якщо мова йде про цифри, що в рази перевищують офіційні, то це розповіді для терористів, щоб підняти їхній бойовий дух. Насправді наші дані вірні, і ми пропонуємо журналістам використовувати саме їх, щоб вони розуміли і не ховали людей, які зараз воюють”, - сказав Лисенко.

Говорячи про заручників та полонених, що знаходяться у полоні терористів, Лисенко зазначив, що на даний час достеменних даних щодо кількості цих осіб немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Лисенко поінформував, що минулої доби у зоні АТО загинув один український військовослужбовець, 28 отримали поранення.

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Також сьогодні, 19 серпня, радник заступника міністра оборони України зі звільнення полонених і заручників Василь Будик заявив, що більш як 1 тис. заручників, серед яких військовослужбовці, цивільні та журналісти, залишаються в полоні у терористів на території так званих ДНР і ЛНР.

Разом з тим, 15 серпня уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко повідомляла, що у заручниках бойовиків на Донбасі перебувають щонайменше 160 громадян України.