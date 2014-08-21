Кошулинський назвав ймовірну дату розпуску Ради

Про це він сказав кореспонденту УНІАН, коментуючи заяву радника Порошенка Олега Медведєва про те, що наступного тижня президент підпише указ про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів до парламенту з огляду на те, що спливає 30-денний термін для формування нової коаліції.

«Згідно із законодавством, 30 днів якраз спливатиме. Сподіваємося, на 24-те число, на День Незалежності це буде хороший подарунок українцям для того, щоб можна було очистити в такий демократичний спосіб цю Верховну Раду», - сказав Кошулинський.

Таким чином, за його словами, якщо Порошенко оголосить про це 24 серпня, то офіційно юридично оформити це він зможе 26 серпня, тому що 24 і 25 серпня – вихідні дні.

«Відповідно, 26-го числа буде підписаний указ і, я так розумію, опублікований у державних «Голосі України» та «Урядовому кур’єрі» як офіційний документ», - сказав віце-спікер.

З цього указу, зауважив Кошулинський, буде відомо про дату виборів.

Найімовірнішими датами, вважає Кошулинський, є 5, 19 чи 26 жовтня. «Це вже стосується більше організаційного питання щодо, наприклад, друкування бюлетнів – найважча частка організаційна. І відвезення бюлетнів до окружних виборчих комісій, дільничних», - сказав він.

«І остаточний механізм, який запускає основний орговик цієї дії, – це Центральна виборча комісія. Якщо у відповідності до чинного закону вони зможуть у найкоротші терміни це виконати, відповідно, це буде 5 жовтня. Якщо за їхніми можливостями це не вийде, це буде 19-те або 26-те», - сказав Кошулинський.

Він підкреслив, що нинішній парламент діятиме до обрання нового складу ВР, і це буде хорошим стимулом для роботи депутатів перед виборами.

На запитання щодо термінів виборчої кампанії, Кошулинський відповів, що зараз діє старий закон, і дата виборів залежатиме від того, як Адміністрація президента, яка готуватиме указ про призначення нових виборів, трактуватиме юридичну складову «період 60-ти днів». «Чи це є 60-й день, чи це може бути швидше. Я орієнтуюся, що вони трактуватимуть це як «швидше», - додав Кошулинський.