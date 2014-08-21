У боях під Іловайськом загинув селищний голова з Хмельниччини

Як повідомили УНІАН у прес-службі Хмельницької обласної організації ВО “Батьківщина”, Романенко був членом “Батьківщини” і вже два місяці перебував у зоні АТО. Воювати пішов добровольцем, оскільки отримав відповідні навички, коли воював в Афганістані.

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За попередньою інформацією, Романенко загинув від снайперської кулі.

У нього залишилася дружина і донька.