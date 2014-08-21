У боях під Іловайськом загинув селищний голова з Хмельниччини
14:55, 21 серпня 2014Політика
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У боях під Іловайськом Донецької області 19 серпня загинув селищний голова села Стара Синява Хмельницької області, командир розвідвзводу батальйону “Донбас” 54-річний Олександр Романенко.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі Хмельницької обласної організації ВО “Батьківщина”, Романенко був членом “Батьківщини” і вже два місяці перебував у зоні АТО. Воювати пішов добровольцем, оскільки отримав відповідні навички, коли воював в Афганістані.
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За попередньою інформацією, Романенко загинув від снайперської кулі.
У нього залишилася дружина і донька.
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