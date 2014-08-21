Терористи обстріляли блокпост поблизу курортної зони, військові рятували цивільних ціною життя

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

Блокпост розташований поблизу міста Тельманово Донецької області у прибережній рекреаційній зоні Азовського моря за 5 км від кордону із Росією та за 100 км від активної зони боїв. Щогодини цей блокпост перетинають автомобілі та автобуси із жінками та дітьми.

Незважаючи на багатолюдність цього місця, терористи цинічно навмисно обстріляли цей блокпост.

Читайте такожРНБО: Силовики в Іловайську отримали потужне підкріплення (карта АТО)Військовослужбовці миттєво відреагували та під загрозою смертельної небезпеки евакуйовували людей у власні бліндажі та укриття, таким чином врятувавши життя всіх переселенців та туристів, завдяки чому жертв серед мирного населення вдалось уникнути.

При цьому серед військовослужбовців добровольчих батальйонів є втрати: одного військовослужбовця було вбито, ще одного – поранено, повідомляє прес-служба Нацгвардії.