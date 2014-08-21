ООН сприятиме пошуку дипломатичних шляхів покращення гуманітарної ситуації на сході України - МЗС

Про це повідомляє департамент політики і комунікацій відомства.

Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі були обговорені практичні шляхи використання можливостей ООН для мирного врегулювання ситуації на сході України, спровокованої агресією з боку Росії, у т.ч. пом’якшення її гуманітарних наслідків.

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Представники ООН запевнили в готовності Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна продовжувати залучатися до цього процесу. Організація усіляко підтримуватиме зусилля, спрямовані на пошук дипломатичних шляхів врегулювання та покращення гуманітарної ситуації на сході держави.

Міністр закордонних справ України висловив зацікавленість у подальшій активній співпраці з ООН, зокрема в контексті мобілізації міжнародної гуманітарної допомоги та забезпечення моніторингу ситуації у сфері захисту основоположних прав та свобод людини на сході держави та в АР Крим, підкреслюється в повідомленні.