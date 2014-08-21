Україна має позбавлятися від радянських топонімів - заступник Коломойського

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

“Процес перейменування є правильним. У Дніпропетровську, наприклад, вже не залишилося пам'ятників Леніну, площа Леніна тепер площа Героям Майдану. Антидержавні, дивні, пусті назви, їх треба негайно позбавлятися”, - зазначив Олійник.

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Він вважає, що на сході України не слід воювати з радянською топонімікою, а переконувати місцевих жителів стати патріотами економічними заходами.

“Потрібно дати людям економічні блага, щоб жителі Донбасу стали жити краще: коли у людини буде повний холодильник, кожен зможе придбати собі хоча б недорогий автомобіль, будуть відремонтовані дороги, то вони забудуть, що хочуть в Росію. А що стосується перейменувань населених пунктів вулиць, пам'ятників, для цього потрібен закон, який би це регламентував. Ці питання мають бути в компетенції місцевої влади. Якщо хоче людина жити на вулиці Леніна, то хай живе. Я, наприклад, зареєстрований у Харкові на проспекті Леніна. І мене це не напружує. Але напружує відсутність грошей у бюджеті, корупція і дорогі кредити”, - сказав він.