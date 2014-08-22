Яценюк звернувся до олігархів: час віддавати гроші

Про це Яценюк сказав в інтерв’ю українським телеканалам.

«У нас військова економіка. І є витрати, які ми не очікували. Вчора уряд прийняв рішення про виділення 9 млрд грн на національну безпеку і оборону. Де їх взяти? Так, частину ми взяли – підвищили рентні платежі і податки на українську олігархію», - сказав Яценюк.

Читайте такожВідновлювати Донбас повинні олігархи - опитування УНІАН в соцмережахВін зазначив, що ухвалити такі рішення було непросто. «В цих умовах не буде популярних рішень. Історія всіх розсудить. – сказав глава уряду. - Я вимагаю від усіх українських олігархів усвідомити відповідальність за долю країни. Був час заробляти гроші, тепер час віддавати гроші. Не в кишені президенту, уряду чи парламенту, а віддавати гроші країні».