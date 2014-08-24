За час АТО загинули 722 українських військовослужбовці

З початку проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України загинули 722 українських військовослужбовці.

Про це повідомляє РНБО на своїй сторінці в "Твіттері". Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 5 військових, 8 поранені У повідомленні уточнюється, що поранення отримали 2625 військовослужбовців сил АТО. "За час проведення АТО в результаті бойових дій загинули 722 військових, поранено - 2625. Слава українським героям!". За час проведення #АТО внаслідок бойових дій загинуло 722 військових, поранено - 2625. Слава українським героям! - РНБО України (@rnbo_gov_ua) 24 серпня 2014

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