За час АТО загинули 722 українських військовослужбовці

15:21, 24 серпня 2014
Політика
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З початку проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України загинули 722 українських військовослужбовці.

REUTERS

Про це повідомляє РНБО на своїй сторінці в "Твіттері".

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У повідомленні уточнюється, що поранення отримали 2625 військовослужбовців сил АТО.

"За час проведення АТО в результаті бойових дій загинули 722 військових, поранено - 2625. Слава українським героям!".

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