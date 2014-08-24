Порошенко: За мовною ознакою Україну більше ніхто не зможе розколоти

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україну за мовною ознакою більше ніхто не зможе розколоти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Одесі, виступаючи перед початком військово-морського параду на відзначення Дня Незалежності України.

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«За мовною ознакою Україну більше ніхто не розколе. Я був і залишаюсь на тій позиції, що єдиною державною мовою має залишатися українська мова», - сказав президент.

Перейшовши на російську мову, Порошенко сказав: «Мы гордимся и высоко ценим вклад наших русскоязычных соотечественников в защиту нашей общей Родины».

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Повернувшись до української мови, глава держави висловив упевненість у тому, що «нам усім потрібно відкинути міфологію минулих років про уявний поділ України на російськомовних і україномовних».

«Ми будемо жити усі разом, бо ми єдиний народ. І це головний здобуток держави за 23 роки незалежності», - сказав Порошенко.

За словами президента, саме тому, що «ми єдині, я вірю, що у нас буде все добре».