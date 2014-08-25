У Санкт-Петербурзі вивісили прапор України

У неділю ввечері у Санкт-Петербурзі двоє молодих людей вивісили прапор на мосту, що знаходиться над Московським проспектом.

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