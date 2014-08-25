У Санкт-Петербурзі вивісили прапор України

01:18, 25 серпня 2014
Політика
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У неділю ввечері у Санкт-Петербурзі двоє молодих людей вивісили прапор на мосту, що знаходиться над Московським проспектом.

/ twitter

Про  це повідомляє користувач Твіттер spbreporter 

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Також активісти тримали в руках фаєри, звертаючи на себе увагу водіїв і пасажирів автомобілів, які проїзджали Московським проспектом.

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