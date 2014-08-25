Бойовики обстріляли з "Градів" храм на Донеччині, загинули мирні жителі

Озброєні бойовики здійснили обстріл храму в селі Кіровське Донецької області, внаслідок чого загинуло троє мирних жителів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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«Триває цинічний обстріл установками «Град»… У Кіровському Донецької області в результаті артилерійського обстрілу терористів в храм святого праведного Іоанна Кронштадтського потрапив снаряд, в результаті чого загинули три людини», - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня на Донбасі проводиться антитерористична операція проти бойовиків, що озброюються і фінансуються Росією, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької і Луганської областей. На початку липня українські силовики почали поступове визволення міст Донбасу від терористів, при цьому військові продовжують вести операцію до повного очищення сходу України від бойовиків.