Порошенко і Меркель обговорили розпуск Ради

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Петро Порошенко поінформував Ангелу Меркель про погіршення ситуації на Донбасі. Співрозмовники окремо обговорили рішення президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Сторони погодилися, що це є кроком назустріч очікуванням українського громадянського суспільства, а також шляхом до зміцнення демократичних інститутів України", - йдеться в повідомленні.

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Порошенко і Меркель також обмінялися думками щодо шляхів мирного врегулювання ситуації на Донбасі напередодні Мінської зустрічі у форматі Україна - ЄС - "Євразійська трійка" і скоординували подальші дії щодо продовження міжнародного діалогу.