Росія почала війну за сухопутний вихід до Криму - NYT

Публікація у зазначеному виданні повідомляє, що під натиском російських танків, артилерії та піхоти українські військові у вівторок змушені були відступити у Новоазовську.

Ендрю Креймер також повідомляє, що деякі українські солдати відмовляються виконувати накази командування.

«Командир підрозділу, який є частиною 9-ї бригади з Вінниці, кричав на чоловіків, намагаючись розвернути їх. Жодного результату. Зрештою він сказав усім, хто відмовляється воювати – відійти від решти. Відступило 11 осіб – решта повернулись до міста», – описує випадок у Новоазовську Креймер.

За словами репортера, окремі групи військових у вівторок «хаотично тікали», передає Радіо Свобода.

Видання зазначає, що бригада з Вінниці раніше прийняла бій з російськими частинами поблизу Новоазовська, але пізніше відступила на захід від міста.

Матеріал у «Нью-Йорк Таймс» зазначає, що на думку деяких західних офіційних осіб «наступ Росії на південному-сході може бути частиною стратегії Росії отримати сухопутний доступ до Криму».