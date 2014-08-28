Росія почала війну за сухопутний вихід до Криму - NYT
Кореспондент «Нью-Йорк Таймс» у Новоазовську Ендрю Креймер повідомляє, що до південно-східної України вдерлись російські війська.
Публікація у зазначеному виданні повідомляє, що під натиском російських танків, артилерії та піхоти українські військові у вівторок змушені були відступити у Новоазовську.
Ендрю Креймер також повідомляє, що деякі українські солдати відмовляються виконувати накази командування.
«Командир підрозділу, який є частиною 9-ї бригади з Вінниці, кричав на чоловіків, намагаючись розвернути їх. Жодного результату. Зрештою він сказав усім, хто відмовляється воювати – відійти від решти. Відступило 11 осіб – решта повернулись до міста», – описує випадок у Новоазовську Креймер.
За словами репортера, окремі групи військових у вівторок «хаотично тікали», передає Радіо Свобода.
Видання зазначає, що бригада з Вінниці раніше прийняла бій з російськими частинами поблизу Новоазовська, але пізніше відступила на захід від міста.
Матеріал у «Нью-Йорк Таймс» зазначає, що на думку деяких західних офіційних осіб «наступ Росії на південному-сході може бути частиною стратегії Росії отримати сухопутний доступ до Криму».