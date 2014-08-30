Загинули усі семеро членів екіпажу українського літака, який розбився в Алжирі - МЗС

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

За інформацією Посольства України в Алжирі, сьогодні вранці зазнав катастрофи вантажний літак АН-12 компанії «Україна-Аероальянс» з українським екіпажем, що перевозив нафтове обладнання за маршрутом Таман Рассет (Алжир) – Малабо (Екваторіальна Гвінея).

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За попередньою інформацією, всі семеро членів екіпажу загинули. На місці катастрофи тривають пошукові роботи, працюють експерти.

Посольство України в Алжирі вживає відповідних оперативних заходів у зв’язку з авіаційною подією.

Із посиланням на інформаційне агентство Reuters Al Arabiya повідомляє, що на місці аварії знайдено три спалені тіла.