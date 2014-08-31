Військові РФ розстріляли колону сил АТО з пораненими російськими десантниками - Філатов

Військові РФ розстріляли колону бійців АТО, в якій знаходилися десятки поранених і полонених російських десантників.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов.

Філатов відзначив, що українські військові вели бій зі справжніми кадровими російськими військовими: "донеччан при виході колони не було взагалі".

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"Росіяни давали слово офіцера, що випустять. Але почали стріляти. Але не в офіцерському слові навіть справа. А справа в тому, що в нашій колоні перебували десятки поранених і полонених російських десантників. Їх поклали теж. Росія можеш мовчати далі...", - написав він.