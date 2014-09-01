У Мінську почалися консультації з вирішення кризи в Україні

Зустріч проходить в урядовій резиденції в центрі Мінська. Контактна група представлена колишнім президентом України Леонідом Кучмою, послом Росії в Україні Михайлом Зурабовим і офіційним представником чинного голови ОБСЄ з питань врегулювання ситуації в Україні Хайді Тальявіні, передає ІТАР-ТАСС.

Читайте такожПереговори про врегулювання ситуації на Донбасі поновляться в понеділок

Також повідомляється, що на зустрічі присутні лідери терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Андрій Пургін і Валерій Карякін.

Перед початком зустрічі Пургін повідомив, що привіз до Мінська пропозиції, спрямовані на скорочення тривалості військових дій і зниження кількості жертв.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня в Брюсселі президент України Петро Порошенко заявив, що відновлення роботи тристоронньої контактної групи сприятиме ефективній імплементації мирного плану для Донбасу і врегулювання ситуації шляхом переговорів.

За словами президента, сторони повинні обговорити питання звільнення заручників, які незаконно перебувають на території Росії, роботу моніторингової місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні і формат припинення вогню.