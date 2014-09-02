Якщо Україна здасть Угоду про асоціацію, конфлікт з РФ буде завершено дуже швидко - Ромпей

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ромпей заявив у своєму традиційному виступі перед дипломатами країн Європейського Союзу.

„Цей конфлікт не має військового вирішення, але на цьому етапі немає і політичного вирішення, тому що немає політичної волі Росії”, - сказав президент Європейської Ради.Читайте такожКемерон: Росія під дулом автомата змушує Україну відмовитися від демократичного вибору

Ромпей наголосив, що криза в Україні є найбільшою загрозою європейському порядку безпеки після завершення «холодної війни».

„Вторгнення Росії в Крим відзначило поворотний пункт”, - вважає він.

Президент Європейської Ради також висловив думку, що у ситуації з агресією РФ проти України ЄС „не виступає у звичайній ролі партнера”.

„Цього разу ми – сторона рішення, щоб не сказати – сторона кризи. Якщо Україна здасть Угоду про асоціацію, конфлікт буде завершений дуже швидко. Але вони цього не зроблять. Після Майдану - це зіткнення цінностей”, - переконаний Ромпей.

Він наголосив, що цей конфлікт розпочався, як конфлікт в Україні, але „це був європейський вибір українців, який викликав реакцію Росії та її дестабілізуючі дії”.

Ромпей зазначив, що, ухваливши рішення застосувати до Росії санкції третього рівня, ЄС „ніколи не заходив так далеко з країною, яка знаходиться так близько”.Читайте такожУкраїна і Європарламент домовилися синхронно ратифікувати Угоду про асоціацію

„28 країн змогли залишитися єдиними. І ми це зробимо знову з новою хвилею санкцій. Але не достатньо тільки зібрати наші держави-члени разом. Нам потрібна більша коаліція. Звичайно, ми в контакті з «Великою сімкою», через декілька днів – саміт НАТО”, - сказав президент Європейської Ради.

Довідка УНІАН. РФ у березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

З 15 квітня в Донецькій і Луганській областях продовжується антитерористична операція.Читайте такожМайбутній президент Ради ЄС Туск назвав війною агресію Росії проти України

Наприкінці серпня підрозділи російської регулярної армії захопили місто Новоазовськ Донецької області, який розташоване неподалік Маріуполя.

Україна заявила про неприховану агресію росіян і закликала західний мир відреагувати на неї.

За оприлюдненими даними РНБОУ, на сьогодні на Донбасі діють щонайменше 4 тактичні групи російської армії чисельністю 1,6 тис. осіб.