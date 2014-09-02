Українців у Росії змушують отримати статус біженця і заселяють ними Сибір - РНБО
18:52, 02 вересня 2014Політика
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Українці при перетині кордону на неконтрольованих українською стороною пунктах пропуску з Росією отримують документ із зобов’язанням отримати статус біженця, після чого їх переселяють у депресивні регіони РФ.
Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Росіяни, користуючись складною ситуацією на Донбасі, намагаються надати статус біженця та переселити до депресивних регіонів Сибіру якомога більше громадян України», - зазначив він.
Читайте такожКитай запропонував Росії заселити Сибір і Далекий Схід китайцями«Для цього на неконтрольованих Україною прикордонних пунктах пропуску до Росії вони видають українцям не міграційну картку, а документ із зобов’язанням отримати статус біженця. Після цього їх переселяють у депресивні регіони РФ», - додав Лисенко.
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