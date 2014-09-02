Українців у Росії змушують отримати статус біженця і заселяють ними Сибір - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Росіяни, користуючись складною ситуацією на Донбасі, намагаються надати статус біженця та переселити до депресивних регіонів Сибіру якомога більше громадян України», - зазначив він.

Читайте такожКитай запропонував Росії заселити Сибір і Далекий Схід китайцями«Для цього на неконтрольованих Україною прикордонних пунктах пропуску до Росії вони видають українцям не міграційну картку, а документ із зобов’язанням отримати статус біженця. Після цього їх переселяють у депресивні регіони РФ», - додав Лисенко.