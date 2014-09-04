Журналістку Чорновол призначили радником Авакова

У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили інформацію, поширену в соцмережах, про те, що журналістка та громадський діяч Тетяна Чорновол стала радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

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“Я можу підтвердити, що Тетяна Чорновол тепер працюватиме у нашій команді, на посаді радника і буде займатися достатньо серйозним напрямком роботи”, - сказав Шкіряк.