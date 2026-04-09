Рютте зробив невтішну заяву щодо можливого членства України в НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте зробив невтішну заяву щодо можливого членства України в альянсі. Про це повідомляє Clash Report.

"Я не думаю, що питання членства України в НАТО може бути вирішене в короткостроковій перспективі. Я не думаю, що це відбудеться політично найближчим часом - це моя справедлива оцінка", - сказав він.

За його словами, деякі країни, зокрема Німеччина, Словаччина, Угорщина та США, виступають проти вступу України до НАТО.

"Я думаю, зараз це питання не обговорюється", - додав Рютте.

Він стверджує, що союзники визнають, що НАТО перебуває в періоді глибоких змін у Трансатлантичному альянсі.

"Європа бере на себе все більшу і більш справедливу частку завдання забезпечення своєї звичайної оборони, і від цього шляху назад немає, та й не повинно бути. Це перехід від нездорової співзалежності до трансатлантичного альянсу, заснованого на справжньому партнерстві", - сказав генсек.

Також він висловився щодо критики президента США Дональда Трампа на адресу союзників:

"Коли настав час надати Сполученим Штатам необхідну логістичну та іншу підтримку в Ірані, деякі союзники, м'яко кажучи, відреагували дещо запізно. Справедливості заради, вони також були дещо здивовані. Щоб зберегти елемент несподіванки під час перших ударів, Трамп вирішив не інформувати союзників заздалегідь, і я це розумію. Але те, що я бачу сьогодні в Європі, показує, що союзники зараз надають величезну підтримку – логістичну, базову та інші заходи.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга висловився з приводу можливості вступу України до НАТО.

"З цієї нової точки зору також важко зрозуміти, чому будь-який лідер у будь-якій країні-члені НАТО волів би, щоб Україна залишалася поза Альянсом, а не була інтегрована в нього", – зазначив він.

