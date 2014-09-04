У Маріуполі проходить багатотисячний мітинг за мир та Україну (фото)
Жителі Маріуполя Донецької області вийшли на багатотисячний мітинг за єдність України.
Як повідомляє 0629.com.ua, люди почали збиратися на центральній площі міста о 17:30.
Читайте такожПід Маріуполем чутні вибухи і постріли, очевидці говорять про колону російських танківУчасники мітингу тримають національні прапори і кажуть, що вийшли висловити протест проти війни.
Ok maybe there's more like 2000 here in #Mariupol#Ukrainepic.twitter.com/2xm8CJeTy4
— Sabra Ayres (@SabraAyres) September 4, 201
Мариуполь прямо сейчас. pic.twitter.com/2xUp03yF0J
— Українське Літо (@Sergey_Osadchiy) September 4, 2014
Крім того, під час акції 20 добровольців, які протягом останніх днів тренувалися в батальйоні "Азов", присягнули на вірність Україні. Бійці будуть воювати у новоствореному батальйоні "Маріуполь".
Як повідомляв УНІАН, у районі Маріуполя значно зміцнили оборонні позиції через загрозу вторгнення до міста бойовиків та російських військових.