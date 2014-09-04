У Маріуполі проходить багатотисячний мітинг за мир та Україну (фото)

Як повідомляє 0629.com.ua, люди почали збиратися на центральній площі міста о 17:30.

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Крім того, під час акції 20 добровольців, які протягом останніх днів тренувалися в батальйоні "Азов", присягнули на вірність Україні. Бійці будуть воювати у новоствореному батальйоні "Маріуполь".

Як повідомляв УНІАН, у районі Маріуполя значно зміцнили оборонні позиції через загрозу вторгнення до міста бойовиків та російських військових.