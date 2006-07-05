Зустріч Ющенка з лідерами фракцій переноситься

Запланована на 12.00 зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідерами фракцій відтерміновується на невизначений час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам один з лідерів фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

За її словами, ця зустріч переноситься, оскільки поки що не досягнуто згоди щодо принципу розподілу парламентських комітетів.

«Зустріч переноситься на невизначений час, тому що коаліція не знає відповіді на те питання, яке дискутувалось вчора», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА, додавши, що саме через неможливість визначити принцип розподілу комітетів вчорашня зустріч у Президента була перенесена на сьогодні.

Вона повідомила, що представники Партії регіонів зараз проводять переговори з представниками інших фракцій парламенту і обговорюють саме це питання.

За її прогнозами, в найближчий час, можливо, навіть протягом півгодини, буде більш чітка інформація.

Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що позиція Партії регіонів залишається незмінною, і вони вимагають пропорційного розподілу комітетів між фракціями парламенту.