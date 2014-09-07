Завтра мешканців Львова почнуть готувати до війни

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив мер міста Андрій Садовий.

Зокрема, городян навчатимуть основам військової справи.

"З понеділка ми починаємо новий етап – ми відкриваємо курси по підготовці чоловіків військовій справі, спільно з Академією сухопутних військ, з іншими державними установами, для отримання хоча би перших навиків”, - зазначив мер міста.

Читайте такожСадовий вважає, що економіка України має відповідати вимогам воєнного часуОкрім того, всі охочі зможуть отримати медичні навички.

"Також будуть відкриті курси по наданню першої медичної допомоги – це буде і для чоловіків, і для жінок, тут нашими партнерами є Мальтійська служба, Червоний хрест, і управління охорони здоров’я міста”, - повідомив Садовий.