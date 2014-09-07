З полону бойовиків звільнили ще 15 українців, у заручниках залишаються близько 800 осіб - ЗМІ

У Донецьку 7 вересня звільнено ще 15 українських полонених, у заручниках терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" залишається ще від 700 до 800 осіб.

Про це повідомили в ефірі Hromadske TV, передає Українська правда.

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Згідно з повідомленням, у "ДНР" зазначили, що звільнення відбулося не в рамках "мирного плану Порошенка", а ніби за "особистою домовленістю".

Як зазначив у своєму Facebook заступник глави Дніпропетровської ОДА Борис Філатов, звільнені військові - з Черкас (або Черкаського) та 40 батальйону територіальної оборони.

За даними Hromadske TV, серед звільнених також - військові з 51 та 93 бригад та батальйону "Світязь".

Також уточнюється, що реалізація "мирного плану" можлива протягом двох днів.

Як відомо, 5 вересня у Мінську відбулися переговори за участю другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії в Україні Михайла Зурабова, спецпредставника ОБСЄ Хайді Тальявіні, лідерів бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка та Андрія Пургіна, а також голови "ЛНР" Ігоря Плотницького.

За підсумками зустрічі між представниками України, "ДНР" і "ЛНР" за участю ОБСЄ було підписано протокол про припинення з 18:00 п'ятниці вогню на Донбасі.

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6 вересня президенти України та РФ провели телефонну розмову, в ході якої дійшли згоди, що "режим припинення вогню" на південному сході України в цілому виконується. Також Петро Порошенко заявляв, що звільнення заручників можливе може відбутися вже 6 вересня.

Однак в Адміністрації президента станом на вечір 6 вересня повідомили про звільнення лише двох військовополонених.