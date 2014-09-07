Прем’єр: Узимку в оселях "тепло не буде, але не замерзнемо"



Яценюк нагадав, що коли уряд розпочав роботу, в українських газових сховищах було 5 млрд кубічних метрів газу: «Це практично нуль, тому що це так званий буферний газ, його викачати неможливо».Про це глава уряду сказав в інтерв’ю програмі “ТСН. Тиждень” на каналі “1+1”.

«Зараз у нас вже близько 16 млрд кубічних метрів газу. З 25 мільярдів, які ми купуємо в Росії, 15 ми вже почали купувати в Європейського Союзу через Польщу, Угорщину і Словаччину», - зазначив прем’єр.

За словами Яценюка, основний реверс, запущений нещодавно, - це 10 млрд кубічних метрів газу на рік через Словаччину: «Він суттєво допоможе нам пережити зиму».

При цьому прем’єр зауважив, що Україні не вистачає ще 5 млрд кубічних метрів газу.

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«Буде непросто. Тепло не буде, зразу попереджаю, - але не замерзнемо», - попередив Яценюк.

Глава уряду зазначив, що шанси на отримання цього реверсу були вкрай низькі через тиск Росії і відзначив спільну позицію всіх країн-членів Європейського Союзу та Європейської комісії безпосередньо у вирішенні цього питання.

Відповідаючи на запитання, чи є запуск цього реверсу перемогою, Яценюк сказав: «Я не люблю кидатися цими словами. До перемоги ще далеко. Перемога - це тоді, коли ми не будемо взагалі купувати російський газ. Це не рік, не два, але в п’ятирічній перспективі ми можемо сказати, що Україна диверсифікує постачання газу і перестане залежати від Російської Федерації».

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Яценюк також наголосив, що уряд бореться з корупцією в енергетичному секторі.

«Це не всім подобається, в першу чергу колишнім олігархам Віктора Януковича. Будемо відбирати майно, виключно на законних підставах, яке вони вкрали в держави. Будемо підвищувати ренти, заставляти платити податки», - пообіцяв прем’єр.