Семенченко оголосив про створення "Української військової організації"

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я закликаю людей з Україною в серці, які мають волю до боротьби і розум, щоб зрозуміти, що зволікання зараз є згубним для країни, до об'єднання на основі Української військової організації, яку буде створено і як продовжувача справи свого історичного попередника і як організацію 21 століття з готовністю до нових викликів, що ставить перед Україною час", - написав Семенченко.

За його словами, за два тижні на телефони колцентру зателефонували більш як 2500 людей, 42 організації висловили готовність приєднається до ініціативи, яка тоді називалася Партизанським рухом, а зараз набуває нового, ширшого змісту.

Читайте такожСеменченко не виключає, що може піти в політику"Розумію, що зараз ФСБ і ті сили всередині країни, які зацікавлені у збереженні колишніх, згубних для країни "правил гри", зроблять все, щоб розколоти рух, впровадити провокаторів, створити клони, посилити кампанію дискредитації. Я до цього готовий, якщо готові ті, до кого звернутий цей заклик, якщо Ви розумієте, на що йдете - чекаю информації з пропозиціями", - написав він.

Семенченко додав, що "протягом кількох днів буде організовано прес-конференцію, створено первинні осередки на місцях і дано чіткі інструкції тим людям, які готові стати під наші прапори індивідуально".

"У виборах організація участі не братиме", - підкреслив комбат.