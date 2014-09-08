В окупованому Криму ФСБ "розробляє" священиків - архієпископ

Про це повідомляє Крым.Реалии з посиланням на архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента.

«Я знаю, що деякі священики були змушені підписати папери про співпрацю з ФСБ. Ми повертаємося в далекі комуністичні часи, коли КДБ мало вплив на священиків», - сказав він.

За словами архієрея, основні питання, які цікавлять представників ФСБ, які стосуються діяльності самого Климента, його кола контактів, планів, маршрутів пересування. Разом з тим, незважаючи на таку ситуацію, архієпископ Сімферопольський і Кримський не планує залишати півострів.

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