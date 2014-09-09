Військова прокуратура розслідує "Іловайський котел" як "недбале ставлення до військової служби"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Розслідування факту оточення військових в районі Іловайська та в інших точках здійснює військова прокуратура. Проводиться досудове слідство у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України «Недбале ставлення до військової служби, якщо це заподіяло істотну шкоду чи тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану або бойової обстановки», - зазначив він.

Читайте такожІноземні журналісти оприлюднили відео зруйнованого Іловайська«Слідчі вивчають, як планувались та проводились ці операції. Призначено військово-тактичну експертизу, яка дасть відповідь щодо правомірності прийняття рішень командним складом сил АТО та ступеня їхньої відповідальності», - додав Лисенко.