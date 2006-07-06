Тимошенко ще не знає, хто вона - влада чи опозиція

До складу контрольних комітетів Верховної Ради має входити опозиція і бути там у більшості, вважає лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи з парламентської трибуни, водночас вона наголосила, що це не означає, що до складу комітетів з контрольними функціями не можуть входити представники парламентської більшості.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, коаліція пропонує обмінятися першими заступниками голів комітетів, і там, де головою комітету ВР буде представник коаліції, його заступником має бути представник опозиції, і навпаки.

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коаліції та опозиції планується віддати по 15 комітетів. За її словами, опозиція очолюватиме, зокрема, Комітет з питань регламенту; Комітет з питань свободи слова; Комітет з питань національних меншин; Комітет по контролю за діяльністю правоохоронних органів та Збройних сил України; Комітет по контролю за екологічною політикою і природокористуванням; Комітет по контролю за здійсненням правосуддя в державі; Комітет по контролю по питаннями приватизації; Комітет по контролю за державною регуляторною політикою, захистом промисловців, підприємців та інвесторів; Комітет по контролю за діяльністю державних монополій, національних акціонерних компаній, державних банків та управлінням державними корпоративними правами; Комітет по контролю за державними тендерами; Комітет по контролю за енергетичною безпекою та енергозбереженням, і це далеко не вичерпний перелік.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила про домовленість щодо ухвалення закону, який посилить контрольні функції Рахункової палати, очолюваної представником опозиції.

На її думку, все це необхідно передбачити у законі про комітети, щоб “раз і назавжди” закріпити за опозицією і владою комітети, і щоб не потрібно було виборювати це питання кожного разу.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО висловилась за внесення змін у регламент ВР, які б дозволили опозиції декілька разів на місяць формувати порядок денний пленарних засідань парламенту.

Також вона сказала, що коаліція готова піти на те, аби тимчасові слідчі комісії ВР створювались, як і раніше, 150-ма голосами депутатів, але вилучити норму, за якою необхідно 226 голосів для внесення цього питання до порядку денного.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила готовність ухвалити закон про опозицію, який розробить сама опозиція.

Вона звернула увагу на те, що вперше в історії незалежної України можлива майбутня влада не просто хоче наділити опозицію усіма контролюючими правами, а дати опозиції можливість написати концепцію цих прав і можливостей. «Ми (коаліція – УНІАН) беремо зобов’язання це підтримати. Хочу вам сказати, що дуже вірно підмічено, що поки не проголосовані голова Верховної Ради, прем’єр-міністр, міністри, ми не можемо констатувати, хто в країні став владою, а хто став опозицією. І немає ніяких гарантій, як пройдуть голосування. І ми всі це добре знаємо», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що, напрацьовуючи відповідні пропозиції, БЮТ робив це, як для себе. «Вважайте, що ми створювали ці права для опозиції, розуміючи, що ми можемо бути опозицією, і пам’ятаючи, які у нас були права, коли ми 10 років були в опозиції і мали право лише намети ставити і, вибачте, язиками плескати у мікрофон та на мітингах. Ми хочемо змінити цю систему раз і назавжди», - підкреслила вона.