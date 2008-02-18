Симоненко лякає Україну «жахливими наслідками» визнання Косово

Факт самопроголошення незалежності Косово - це свідоцтво того, як набирає оборотів "черговий етап перерозподілу зон впливу і боротьби капіталу за світові стратегічні сировинні ресурси і транспортні коридори". Про це заявив лідер Комуністичної партії України (КПУ), народний депутат Петро Симоненко.

Як повідомляє ЛігаБізнесІнформ з посиланням на прес-службу партії, політик особливо акцентував на неприпустимості ухвалення Президентом, урядом або парламентом України "авантюрного рішення" про визнання незалежності Косово. "Наслідки можуть бути для нас жахливими: знищення територіальної єдності України", - попередив лідер українських комуністів.

Парламентарій також вважає, що підтримка з боку Сполучених Штатів і деяких інших держав, які вже заявили про офіційне визнання або про намір визнати незалежність Косово, веде до вкрай вибухонебезпечного кроку - перегляду рішень Ялтинської і Потсдамскої конференцій, руйнування домовленостей Хельсінкі про світ і стабільність на європейському континенті.

"Визнання самопроголошеної всупереч нормам міжнародного права незалежності Косово, наприклад, робить реальністю денонсацію Росією, як правонаступниці Радянського Союзу, пакту Молотова-Ріббентропа, згідно з яким, до речі, Україна об`єднувала свої землі", - сказав лідер КПУ.