Політрада Соцпартії розгляне питання про коаліцію з Регіонами

Соціалістична партія України сьогодні на Політраді розгляне питання щодо можливої коаліції з Партією регіонів.

Про це сказав голова Верховної Ради, лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

Як повідомлялося, 6 липня О.МОРОЗ був обраний спікером. За нього проголосували 238 народних депутатів, причому 186 з них – з Партії регіонів, яка залишилися за рамками коаліційної угоди, підписаної нещодавно після кількамісячних переговорів. Блок Юлії Тимошенко та “Наша Україна” участі у виборах спікера не брав.

Лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ після виборів голови ВР заявив, що його фракція переходить в опозицію.