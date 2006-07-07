Політрада Соцпартії розгляне питання про коаліцію з Регіонами
09:22, 07 липня 2006Політика
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Про це сказав Мороз
Соціалістична партія України сьогодні на Політраді розгляне питання щодо можливої коаліції з Партією регіонів.
Про це сказав голова Верховної Ради, лідер СПУ Олександр МОРОЗ.
Як повідомлялося, 6 липня О.МОРОЗ був обраний спікером. За нього проголосували 238 народних депутатів, причому 186 з них – з Партії регіонів, яка залишилися за рамками коаліційної угоди, підписаної нещодавно після кількамісячних переговорів. Блок Юлії Тимошенко та “Наша Україна” участі у виборах спікера не брав.
Лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ після виборів голови ВР заявив, що його фракція переходить в опозицію.
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