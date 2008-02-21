Тимошенко відмовилася говорити з пресою та пішла з Газпрому

Урядова делегація України на чолі з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО завершила в Москві переговори з керівництвом російського ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, переговори тривали п`ять годин. Поки що результати не відомі.

Запланований у "Газпромі" брифінг прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО був скасований.

Одразу після закінчення переговорів урядова делегація попрямувала в аеропорт, звідки вилітає до Києва.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА заявляла, що урядова делегація України на чолі з прем`єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО має намір сьогодні домовитися з російським ВАТ «Газпром» про врегулювання заборгованостей за спожитий у 2007 році газ.

«Українська делегація налаштована на те, щоб продовжувати сьогодні переговори доти, доки не буде врегульований борг», - підкреслила М.СОРОКА.