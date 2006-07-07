Янукович-солдат готовий сісти в крісло прем`єра

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ готовий очолити уряд, якщо йому буде висловлена така довіра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні.

Він висловив переконання в тому, що коаліція буде створена найближчим часом і в черговий раз наголосив на створенні широкої коаліції

Відповідаючи на запитання щодо свого можливого прем’єрства, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що це рішення має бути прийнято на зборах коаліції, і якщо учасники коаліції зроблять пропозицію Партії регіонів висунути свого представника на посаду прем’єр-міністра, це питання буде обговорено на раді партії. В.ЯНУКОВИЧ також зауважив, що не хотів би забігати наперед, оскільки для нього це не головне, а головне – принципи: такі як об’єднання України, розвиток економіки, покращання добробуту людей. «Крісло це друге – це засіб досягнення першої цілі», сказав В.ЯНУКОВИЧ підкресливши, що він солдат і буде виконувати рішення партії.

Водночас, на питання журналістів, коли саме буде створена нова коаліція, і чи буде вона створена до вівторка, В.ЯНУКОВИЧ подумавши відповів: «буде».

На уточнююче запитання журналістів, які політичні сили увійдуть в цю коаліцію, і чи будуть це партії, які голосували за обрання спікером Олександра МОРОЗА, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що двері відкриті для усіх політичних сил.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що після голосування за обрання голови ВР розмовляв з Президентом України по телефону. За словами В.ЯНУКОВИЧА, ромова була абсолютно виважена, з розумінням процесів.

Нагадаємо, вчора народні депутати обрали головою парламенту О.МОРОЗА.