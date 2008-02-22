Яценюк хоче політичну угоду, але 100-відсоткової гарантії не дає

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що навіть підписання політичної угоди не гарантуватиме безперервної роботи українського парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після закінчення зустрічей з фракціями коаліції.

«Навіть підписання політичної угоди не дасть стовідсоткової гарантії безперервності роботи ВР», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, згодом з’являться нові приводи для того, щоб спровокувати чергову парламентську кризу. Але у будь-якому випадку, зазначив А.ЯЦЕНЮК, треба розпочати роботу і зайти до сесійної зали.

Голова ВР наголосив, що він в жодному випадку не переоцінює роль і місце політичної угоди. «Але це сьогодні вихід з цієї політичної ситуації. Так, тимчасовий, так, можливо, не самий досконалий, але вихід, і тому я наполягаю на підписанні цього документа», - сказав він. А.ЯЦЕНЮК наголосив, що цю ідею підтримують і 4 фракції Верховної Ради, крім КПУ.

Він повідомив, що переговори лідерів фракцій щодо політичної угоди відбудуться у понеділок об 11.00. Впродовж суботи, зазначив А.ЯЦЕНЮК, він доопрацює текст політичної угоди, а в неділю розішле всім фракціям.