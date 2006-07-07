Черновецький наведе порядок під землею

Спеціальна комісія, створена Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, виявила низку зловживань у діяльності столичного метрополітену.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, спеціальна комісія для проведення службових розслідувань щодо якості облаштування метро, тунелів, очисних споруд та інших об’єктів підвищеної небезпеки засвідчила, що будівництво столичного метрополітену призупинено з вини його керівника Миколи ШАВЛОВСЬКОГО.

Як зазначає прес-служба з посиланням на дані комісії, кредиторська заборгованість підземки зросла до 85 млн. грн., виконання державної програми її розвитку (на 2006-2010 роки) під загрозою зриву. Для утримання ж темпів будівництва необхідно знайти щонайменше ще 250 млн. Крім того, останніми роками метрополітен облаштовувався без дотримання державних будівельних норм. Там почастішали поломки та аварійні ситуації, порушується графік руху потягів, не своєчасно виплачують зарплати працівникам та інше. “Винним у цьому є, насамперед, М.ШАВЛОВСЬКИЙ, оскільки як замовник несе відповідальність за правильне оформлення документів, проведення тендерів, фінансування...”, йдеться у повідомленні.

Найбільше ж претензій у фахівців до фінансово-економічної діяльності метрополітену. Так, комісія з’ясувала, що за місячне розташування відеореклами на одному моніторі сплачується у середньому лише 1,1 грн. “Не дивно, що в загальних обсягах доходів комунального підприємства питома вага прибутків від розміщення реклами становить лише 1,3%: у 2003 році – 2618,5 тис. грн., у 2004 – 2735,6 тис., у 2005 – 3186,6 тис.”, повідомили у прес-службі КМДА, зазначивши, що експерти Контрольно-ревізійного управління Державної контрольно-ревізійної служби в Україні, які в 2003-му провели аудиторське дослідження, вже тоді виявили порушення фінансової дисципліни на 34,2 млн. грн., що "свідчить про недостатній контроль за використанням бюджетних коштів та низький рівень підготовки адміністративно-управлінського персоналу".

Комісія виявила також чимало інших порушень. Так, з суттєвими недоліками в експлуатацію було здано станцію «Вирлиця». Це у своєму акті навіть зазначила експертна комісія, що приймала об’єкт при попередньому міському голові. Окрім того, нераціональним є місце розташування цієї станції, оскільки там з самого початку планувалася лише технічно-пожежна зупинка (на випадок надзвичайних ситуацій). Тож Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпорядився розслідувати, кому і на чию користь було ухвалено таке поспішне й непродумане рішення, підкреслили у прес-службі.

Столичний мер наказав негайно навести лад у сфері всієї зовнішньої реклами в Києві, а також взагалі “унеможливити паразитування деяких осіб на комунальній власності”, повідомили у КМДА, зазначивши, що, зокрема, незабаром виконавця будівельних робіт у метрополітені визначатимуть на відкритих торгах і конкурсах, “адже практично монопольне право на це десятиліттями мав тільки "Київметробуд".