Офіцер НАТО: Російські війська залишаються в Україні

Про це власному кореспонденту УНІАН у четвер в Брюсселі повідомив військовий офіцер альянсу.

„Повідомлення щодо зменшення російських військ у східній України було б гарним першим кроком, але інформації стосовно цього у нас немає. Справа в тому, що у східній Україні ще знаходиться близько тисячі російських військових зі значною кількістю військової техніки та близько 20 тисяч військових на кордоні Росії з Україною”, - сказав він.

Читайте такожРосія відводить війська, але залишає військових інструкторів - ТимчукВійськовий офіцер наголосив, що за оцінкою НАТО станом на сьогодні росіяни продовжують мати "велику та ефективну" військову присутність уздовж кордону України. Крім того, Росія продовжує поставляти сепаратистам складну військову техніку.

„НАТО продовжує закликати Росію співпрацювати з міжнародним співтовариством та урядом України, щоб знайти політичне вирішення кризи. Ми, як і раніше, дуже стурбовані російсько-українською кризою та продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією. Україна є цінним партнером для НАТО, засновник Партнерства заради миру і регулярно бере участь в операціях і навчаннях НАТО”, - заявив офіцер Альянсу.