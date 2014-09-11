У Маріуполі всі техногенно небезпечні об`єкти перебувають під посиленою охороною



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні зазначили, що сьогодні, 11 вересня, під час засідання Штабу територіальної оборони Маріуполя міський голова Юрій Хотлубей - керівник Штабу заслухав доповіді керівників силових відомств щодо виконання поставлених раніше завдань.

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Так, глава УВС доповів про виконання доручення щодо охорони міста, про те, що патрулювання проходить як силами міліції міста, так і силами дружинників. В нічний час патрулі посилюються. Під посиленою охороною в Маріуполі знаходяться всі об`єкти, що являють техногенну небезпеку та об`єкти, задіяні в забезпеченні життєдіяльності міста, запевнили правоохоронці.

Керівник міського управління ДСНС доповів про продовження робіт щодо виявлення нових місць укриття для мирних жителів. І зазначив, що у сприянні з інженерами Штабу АТО зараз відпрацьовуються можливості спорудження та пошуку місць, придатних для укриття.

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Також в міськраді повідомили, що 13 вересня, о 10.00, в приміщенні Іллічівської районної адміністрації відбудеться заняття з питань цивільного захисту з населенням району, в якому можуть взяти участь всі охочі мешканці Маріуполя.