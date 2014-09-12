Міноборони РФ спростувало інформацію про загибель своїх військових в Україні

За словами офіційного представника міноборони РФ Ігоря Конашенкова, ці дані, які на його думку не відповідають дійсності, були у РНБО завдяки оперативній розвідці, в яку він зарахував і російську активістку Олену Васильєву, повідомляє ІТАР-ТАСС. "Таким чином, виходить, що своєю заявою полковник Лисенко (керівник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. - УНІАН ) мимоволі здав "нелегала" оперативної розвідки українського військового відомства, - сказав Ігор Конашенков.

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Нагадаємо, саме Олена Васильєва одна з перших повідомила про те, що з України на 52 КамАЗах з гуманітарного конвою в РФ відправився вантаж 200.

У підсумку представник міноборони РФ звинуватив Андрія Лисенка у поширенні неправдивої інформації, яку до того ж публікують західні ЗМІ.