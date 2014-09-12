Міноборони РФ спростувало інформацію про загибель своїх військових в Україні
Міністерство оборони Росії спростувало інформацію РНБО про загибель російських військових на території України.
За словами офіційного представника міноборони РФ Ігоря Конашенкова, ці дані, які на його думку не відповідають дійсності, були у РНБО завдяки оперативній розвідці, в яку він зарахував і російську активістку Олену Васильєву, повідомляє ІТАР-ТАСС. "Таким чином, виходить, що своєю заявою полковник Лисенко (керівник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. - УНІАН ) мимоволі здав "нелегала" оперативної розвідки українського військового відомства, - сказав Ігор Конашенков.
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Нагадаємо, саме Олена Васильєва одна з перших повідомила про те, що з України на 52 КамАЗах з гуманітарного конвою в РФ відправився вантаж 200.
У підсумку представник міноборони РФ звинуватив Андрія Лисенка у поширенні неправдивої інформації, яку до того ж публікують західні ЗМІ.