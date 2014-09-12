У Європарламенті вважають, що Росія може вирішити конфлікт в Україні військовим методом

Таку думку висловила президент партії "зелених" в Європейському парламенті Ребекка Хармс на брифінгу в Києві.

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"Я визнаю, що я не хочу військового вирішення в Україні, але я бачу, що Росія хоче військового рішення, і очевидно, що вона близька до того, щоб знайти, отримати це рішення", - заявила вона.

"Я хочу бути більш адекватною серед європейських політиків. Це допоможе нам встати обличчям перед адекватними санкціями або іншими заходами", - сказала Ребекка Хармс.

Вона зазначила, що "термінове питання, над яким зараз варто працювати, - це енергетична безпека у всіх країнах, включаючиУкраїну, тому солідарність, особливо в контексті поставок енергоносів, зробить кращою підставу для всіх санкцій, які обговорювалися до цього часу".