Терористи вимагають компенсацій за ними ж знищене майно - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Терористи продовжують викрадати викладачів та вчителів, які відмовляються співпрацювати з ними. Зокрема в Луганську бойовики захопили двох проректорів Луганського національного університету, які перебували у місті для підтримання порядку на території вищого навчального закладу, оскільки керівництво та викладацький склад якого переїхав до Старобільська. Також озброєні бойовики на тимчасово окупованих територіях примушують до співпраці викладачів шкіл. Такі злочини вчиняються за вказівкою «новопризначених» бандитами зі своїх лав так званих «керівників освіти», серед яких помічені навіть місцеві контрабандисти», - сказав Лисенко.

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