Яценюк: запровадження санкцій проти Росії - питання безпеки Європи і світу

Про це в інтерв’ю одному з українських телеканалів заявив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Це питання безпеки Європи і світу в цілому, - сказав Яценюк. – Але одна справа – оголосити санкції, а інша - їх правильно виконувати. Щоб не сталося так, що на папері санкції є, а на ділі європейські компанії підписують контракти з Росією і працюють так, ніби нічого не сталося».

За словами глави уряду, Росія намагалась усіма шляхами уникнути введення санкцій, розірвати єдність між країнами ЄС та США, але їй це не вдалося.

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«Є два варіанти, як зупинити російську агресію – військовий, але світ не пішов шляхом прямої військової допомоги. Другий варіант – не менш ефективний – варіант санкцій, – сказав Яценюк. - Що означають санкції? Яким чином можна зупинити Росію, якщо вводяться санкції? Росія – велика країна з величезними проблемами. Вона дуже залежна від зовнішніх ринків – вона залежна від зовнішнього фінансування, від ціни на нафту й газ. Якщо Захід зупиняє інвестиції в Росію, якщо ціна на нафту падає, а вона просіла, якщо Росія стає ненадійним постачальником газу, а вона це показала на весь світ через нещодавню зупинку постачання газу не тільки в Україну, а і в ЕС, то це ще сильніше ударить по Росії… І російський народ буде питати вже російського президента: а ми за що воюємо?».

Разом з тим, на думку Яценюка, хибно думати про те, що колапс в Росії настане найближчим часом.

«Щоб сказати, що в Росії настане колапс вже завтра – це буде неправда, але в середньостроковій перспективі - перспектива дуже погана», - зазначив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні США та ЄС оголосили список санкцій проти Росії.

Під санкції Європейського Союзу потрапили російські компанії «Роснафта», «Транснафта», «Газпромнафта». Крім того, до «чорного списку» потрапили підприємства «Калашников», «Сиріус», «Станкоінструмент», «Чемкомпозит», Тульський збройний завод, «Технології машинобудування», «Високоточні комплекси», «Алмаз Антей», «Базальт». Також у списку є «Оборонпром», «Об’єднана авіаційна корпорація», «Уралвагонзавод».

Міністерство фінансів США, зі свого боку, додало «Сбербанк Росії» до списку російських державних банків, яким обмежено фінансування. США також запровадили заборону на експорт товарів, сервісу і технологій для глибоководних і прибережних проектів для п’яти російських фірм. Ще п’ятьом державним оборонно-технологічним компаніям заблокували активи.

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Нові санкції США щодо обмеження фінансування стосуються, зокрема, таких російських компаній як «Транснєфть», «Лукойл», «Газпромнєфть», «Газпром», «Ростех», «Сбербанк Росії», «Сургутнєфтєгаз».

Посилено обмеження щодо «Банку Москви», «Газпромбанку», «Новатек», «Роснєфті», «Россєльхозбанку», «Внєшекономбанку», «ВТБ Банку».

Нові «персональні» санкції проти юридичних осіб, замороження можливих активів у США і заборона на трансакції з ними, стосуються компаній «Алмаз-Антей», «НДІ машинобудування», Машинобудівний завод імені Калініна, Митищинський машинобудівний завод, НВП «Долгопрудний».

Окрім того, сьогодні Кабінет міністрів України узгодив перелік персональних санкцій, що вводяться у зв`язку з російською агресією, для подальшого обговорення на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Пропозиції уряду стосуються заборони на в`їзд на територію України громадянам Росії та інших країн, які підтримали агресію, блокування активів юридичних осіб, які підтримали російську агресію, тероризм і окупацію частини України, а також заборони на виведення капіталів за межі України юридичними особами-резидентами Російської Федерації державної форми власності або резидентами, частина власності яких належить Російській Федерації, що підтримали військову агресію Росії щодо України.

Крім того, Кабмін пропонує не видавати ліцензії на ввезення до України з території Росії національної валюти - гривні, заборонити юридичним особам-резидентам РФ участь в приватизації, а також заборонити здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів Російської Федерації, крім випадків, коли такі закупівлі не можуть бути заміщені, й це підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Також санкції передбачають заборону на передачу технологій і прав інтелектуальної власності резидентам РФ і введення додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного і ветеринарного контролю продуктів харчування, товарів легкої промисловості, косметичних засобів і товарів побутової хімії російського походження.