У Маріуполі тривають роботи по спорудженню блокпостів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольської міської ради.

У повідомленні наголошується, що 13 вересня під керівництвом міського голови Юрія Хотлубея пройшло засідання Штабу територіальної оборони Маріуполя, де і було розглянуто низку питань з оборони міста. Читайте такожПідготовка Маріуполя зосереджується на протитанковій боротьбі - Гелетей

У роботі засідання взяли участь керівники Штабу АТО в місті Маріуполі, обласного і міського військкоматів, УВС, представники прокуратури, СБУ, підприємств міста, які відповідають за мобілізаційний-оборонну роботу, голови районних адміністрацій і селищні голови, громадські і волонтерські організації, а так само керівники управлінь міської ради. Відповідальні за сектори оборони голови райадміністрацій і керівники управлінь доповіли, що всі роботи виконуються відповідно до завдань, поставлених інженерами штабу АТО. Читайте такожУ Маріуполі всі техногенно небезпечні об`єкти перебувають під посиленою охороною

За минулу добу в роботах із зміцнення меж міста по всіх напрямках було задіяно 22 одиниці техніки, і заявки військових наразі повністю задовольняються. Взято в роботу команду військових зі спорудження внутрішнього периметру блокпостів, визначено їх кількість і локалізацію, закріплено відповідальних за облаштування. Для спорудження мером Хотлубєєм дано доручення розбирати недобудовані безгоспні об'єкти. У повідомленні також відзначається, що силові структури міста забезпечать зведені блокпости озброєною охороною.