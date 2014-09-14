Російські ЗМІ повідомляють про обмін полоненими за формулою "73 на 73", в МВС не підтверджують

Про це повідомила голова комітету з військовополонених терористичної організації "ДНР" Дарія Морозова, передає ИТАР-ТАСС.

Передача відбулася в районі Костянтинівки, за 60 км на південь від Донецька.

Раніше представники ДНР зазначали, що обмін полонених відбудеться за формулою «65 на 65».

Читайте такожЗ полону бойовиків звільнено 4 українських силовиків та волонтер - прес-служба Президента Водночас, чи відбувся цей обмін, поки що не відомо. Про це в ефірі ТСН.Тиждень сказв радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко.

Посадовець уточнив, що вже з полону під час перемир'я протягом тижня вдалося визволити 86 бійців АТО. Точної цифри, скільки ще українців перебувають у полоні бойовиків, Геращенко не знає. Він уточнив, що точною цифрою володіє СБУ. Водночас радник міністра наголосив, що обмін полоненими триватиме і наступного тижня.