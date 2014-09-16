Профільний комітет Ради схвалив Угоду про асоціацію

Відповідне рішення комітет ухвалив у вівторок вранці на позачерговому засіданні.

Читайте такожРосія вимагає, щоб угода з Євросоюзом не заважала Україні вступити до МСКомітет одноголосно (9 голосів за, жодного проти) рекомендував Верховній Раді підтримати закон про ратифікацію Угоди в цілому, повідомляє Європейська правда.

Як повідомляла Європейська правда, президент Петро Порошенко в понеділок 15 вересня вніс ратифікаційний законопроект у Раду. До цього протягом майже трьох місяців влада пояснювала, що ратифікація відкладається з технічних причин.

У вівторок заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль визнала, що причиною затягування були консультації з Росією.