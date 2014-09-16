Профільний комітет Ради схвалив Угоду про асоціацію
09:37, 16 вересня 2014Політика
0 0
Комітет Верховної Ради з питань європейської інтеграції завершив процедуру підготовки Угоди про асоціацію до внесення у сесійну залу.
Комітет одноголосно рекомендував Раді підтримати закон про ратифікацію / УНИАН
Відповідне рішення комітет ухвалив у вівторок вранці на позачерговому засіданні.
Читайте такожРосія вимагає, щоб угода з Євросоюзом не заважала Україні вступити до МСКомітет одноголосно (9 голосів за, жодного проти) рекомендував Верховній Раді підтримати закон про ратифікацію Угоди в цілому, повідомляє Європейська правда.
Як повідомляла Європейська правда, президент Петро Порошенко в понеділок 15 вересня вніс ратифікаційний законопроект у Раду. До цього протягом майже трьох місяців влада пояснювала, що ратифікація відкладається з технічних причин.
У вівторок заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль визнала, що причиною затягування були консультації з Росією.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter