НАТО: Збільшення російських військ у Криму підірве перемир'я на Донбасі

Про це в коментарі Reuters заявила прес-секретар альянсу Оана Лунгеску

"Ми бачили повідомлення, що Росія планує збільшити свою військову присутність в Криму. Такий крок лише посилить напруженість, підірве перемир'я і зведе нанівець заходи щодо забезпечення безпеки в регіоні, який і так перебуває у важкій ситуації через дії Росії", - сказала вона.

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Нагадаємо, 16 вересня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що через ситуацію в Україні і збільшення іноземної військової присутності поблизу своїх кордонів Росія повинна розгорнути повноцінне і самодостатнє угруповання військ у кримському напрямку.

У свою чергу МЗС України заявив, що плани Росії щодо створення ударного угруповання військ на території окупованого Криму загрожують миру в Чорноморському регіоні.