На території України залишаються чотири батальйони військ РФ - Брідлав

Про це заявив головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО Філіп Брідлав, передає "Радіо Свобода".

За його словами, поки що Росія вивела з території України частину своїх військ, але вони залишаються поблизу кордону.

"З максимуму в 10 російських батальонно-тактичних груп, які були на території України, думаю, ще чотири залишаються там. Росія виводить свої сили зі сходу України, але, не буде помилки, якщо ці сили зможуть швидко повернутися назад, у випадку наказу", - сказав Брідлав.

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Командувач також підкреслив, що гібридні методи війни, які застосовує Росія, загрожують безпеці Європи.

"Європа, незважаючи на велику роботу наших попередників впродовж останніх 70 років, стала регіоном напруженості. Росія силою змінила межі кількох країн, порушивши їх територіальний суверенітет. Росія нелегально анексувала частини країн, це те, що ми ніколи не зрозуміємо. Росія також застосовує гібридні методи ведення війни для подальшого наступу, який загрожує їх сусідам і безпеці Європи", - сказав Брідлав.