Російський МЗС розраховує внести зміни в Угоду про асоціацію Україна-ЄС

Нагадаємо, згідно з домовленостями, запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС відкладається до 31 грудня 2015 року, повідомляє ТСН.

"Розраховуємо, що майбутній період буде використаний для юридично зобов'язуючого врегулювання всіх російських занепокоєнь в інтересах збереження двосторонніх економічних відносин шляхом коригування Угоди про асоціацію", - йдеться в заяві.

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Але російський МЗС побоюється, що після ратифікації Верховною Радою Угоди про асоціацію акт українського парламенту в принципі відкриває можливість дострокового застосування з 1 листопада поточного року низки положень, що стосується створення зони вільної торгівлі між ЄС і Україною.

"У разі порушення досягнутих домовленостей і початку тимчасового застосування тих чи інших положень, які стосуються зони вільної торгівлі, залишаємо за собою право негайного реагування на них у відповідності з правилами СОТ, СНД і Митного союзу", - йдеться в заяві МЗС.