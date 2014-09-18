Тимчук назвав міста на Донбасі, де зберігається найбільш складна ситуація
09:27, 18 вересня 2014Політика
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Керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук назвав міста на Донбасі, де зберігається найбільш складна ситуація.
Тимчук назвав міста на Донбасі, де зберігається найбільш складна осбтановка / Фото: УНІАН
"Найбільш складна ситуація зберігається в районі н.п.Донецк, Луганськ, Лисичанськ, Станиця Луганська, Щастя, Попасна, Верхня Кринка, Нижня Кринка, Жданівка", - повідомив експерт на своїй сторінці в соцмережі.Читайте такожБойовики і війська РФ готуються до відновлення бойових дій на Луганщині - Тимчук
Крім цього, він повідомив, що на приморському напрямку (Новоазовськ-Маріуполь) спостерігається відносне затишшя.
"Разом з тим, відзначається активне перекидання російських підрозділів на північ від Маріуполя", повідомляє Тимчук.
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