Садовий: Завдання нового парламенту - "спалити" себе непопулярними законами

Про це Садовий сказав в інтерв'ю журналу "Новое Время".

"Я думаю, що цей парламент довго не проіснує... Завдання парламенту, який проіснує рік або два, - проголосувати за закон про вибори за новими критеріями, відкритими і публічними. І ухвалити велику кількість непопулярних законів, чим себе напевно спалити. Але дати можливість жити країні", - каже мер Львова.

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Садового не лякає особливий статус Донбасу, але його хвилює, що закон про особливий статус не передбачає децентралізацію для всіх регіонів країни.

"Якщо держава хоче бути успішною, єдиний варіант - це розвиток місцевого самоврядування. Подивіться на Німеччину. Міста гнучкіші. Сильні міста - сильна країна. Візьміть кризу середніх віків. Занепад. Що зробили правителі? Вони віддали владу містам, а міста підняли країни", - каже Садовий.