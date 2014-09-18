Люстрація стане запорукою військового та геополітичного союзу з Заходом, - «Свобода»

Про це заявив народний депутат від ВО «Свобода» Леонтій Мартинюк.

За його словами, лише після повної люстрації державних структур, в тому числі й силових, в України з’явиться шанс для вступу до союзів із західними країнами.

«Всі країни так званого «соціалістичного табору» пройшли люстрацію перед тим, як увійти в НАТО та Євросоюз. Ніхто не буде приймати у військовий блок того, хто здаватиме карти противнику. Референдум про вступ в НАТО – це популізм. Можна провести десять референдумів, але нас ніхто не прийме, поки ми не проведемо люстрацію», – зазначив Мартинюк.

При цьому він підкреслив, що вступ України до НАТО являється одним з ключових пунктів програми ВО «Свобода».

«Ми повинні якомога скоріше здійснити всі необхідні кроки для вступу України до НАТО. Це означає не лише перехід на НАТОвські стандарти озброєння та оснащення армії, але й проведення повної люстрації в Збройних силах України, щоб всі ті генерали і міністри, які знищували українське військо протягом 23 років, були назавжди усунені від армії і понесли заслужене покарання», - заявив «свободівець».

Він нагадав, що прийняття закону про люстрацію було однією з головних цілей фракції у Верховній Раді, а у наступному скликанні парламенту фракція працюватиме над впровадженням реального очищення влади.

«Тепер, коли цей закон прийнято, ми будемо робити все можливе, щоб він не залишився лише правильною декларацією на папері, але й був якомога скоріше втілений у життя. Ті чиновники, судді і правоохоронці, хто грабував і нищив Україну протягом останніх років, більше не повинні ніколи потрапити до влади», - сказав Мартинюк.